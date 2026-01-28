Esuberi d' oro anche in Italia | via con 27 mesi di stipendio senza lavorare ecco dove

A Milano, davanti alla sede di Paramount, i lavoratori protestano contro i licenziamenti. La compagnia ha annunciato che alcuni dipendenti riceveranno 27 mesi di stipendio senza dover lavorare, una misura che ha scatenato rabbia e incertezza tra chi si trova coinvolto. Cartelli e striscioni con la scritta “Paramount, una montagna di licenziamenti” testimoniano il malcontento dei dipendenti, che chiedono spiegazioni e garanzie. La situazione resta tesa, mentre i lavoratori si preparano a future manifestazioni.

L'ultima è Amazon, che ha annunciato altri 16mila tagli nel mondo: colloqui con i lavoratori italiani per incentivare la "voluntary separation". Hp prevede la riduzione del 10 per cento del personale. Paramount, Microsoft, Epson e Panasonic in trattativa. Chi rischia di perdere il posto e perché

Da sei mesi i lavoratori non ricevono il salario, e la situazione si è aggravata con l’assenza di risposte da parte dell’azienda.

#Amazon si prepara a nuovi maxi-licenziamenti: in arrivo a breve nuovo round di tagli che con quelli dello scorso ottobre porterebbe gli esuberi a quota 30.000. In Italia incentivate dimissioni volontarie. Tra i motivi, l'adozione massiccia dell'AI.

