esistono notti che sembrano sogni ad occhi aperti

Una notte a Nuuk, la capitale della Groenlandia, si trasforma in uno spettacolo naturale incredibile. Poco dopo mezzanotte, il cielo si illumina con un’onda di luci colorate: l’aurora boreale dipinge il cielo di verde, viola e giallo, regalando ai presenti uno spettacolo che sembra uscito dai sogni. La gente si ferma a guardare, rapita da questo fenomeno unico, che in poche occasioni si ripete con tanta intensità.

Notte spettacolare a Nuuk, capitale della Groenlandia. Poco dopo mezzanotte il cielo è stato letteralmente rapito dall' aurora boreale, che ha regalato uno show di luci senza precedenti. Le spettacolari sfumature verdi sopra la città hanno illuminato la notte, virando a tratti verso i toni del rosso e del rosa. Questo fenomeno magico è causato dalle particelle solari che, scontrandosi con i gas dell'atmosfera terrestre, creano una danza cromatica che lascia il mondo col fiato sospeso.

