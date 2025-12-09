Nel cuore delle Dolomiti c’è il borgo più autentico ma in pochi lo conoscono | un sogno ad occhi aperti

Nel cuore delle Dolomiti si nasconde un borgo autentico e poco conosciuto, immerso in paesaggi mozzafiato e ricco di tradizioni. Questo angolo di paradiso offre un’esperienza unica tra natura incontaminata e cultura locale, rappresentando un vero gioiello nascosto che merita di essere scoperto e valorizzato.

Nel cuore delle Dolomiti, un angolo di straordinaria bellezza naturale e culturale continua a incantare chi lo scopre. Con due parchi naturali riconosciuti dall’UNESCO, un comprensorio sciistico di prim’ordine e una cultura viva e radicata, questo territorio si conferma una delle mete più autentiche e affascinanti dell’arco alpino. Un territorio di eccellenze naturali e culturali (www.lopinionista.it) San Vigilio di Marebbe, conosciuto in ladino come Al Plan, è il centro nevralgico del Comune di Marebbe, che comprende anche frazioni come Pieve di Marebbe, Longega e Rina. San Martino in Badia, o San Martin de Tor in ladino, è il capoluogo del vicino comune con frazioni quali Piccolino, Longiarü e Antermoia. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Nel cuore delle Dolomiti, c’è il borgo più autentico ma in pochi lo conoscono: un sogno ad occhi aperti

Scopri altri approfondimenti

Il Lago di Dobbiaco adesso in un meraviglioso pomeriggio di sole invernale, che magia questo paesaggio nel cuore delle Dolomiti.. ? Foto di Roberta #montagna #alpi #dolomiti #neve #lagodidobbiaco #dobbiaco #altapusteria #inverno - facebook.com Vai su Facebook

Nel cuore delle Dolomiti Friulane, patrimonio #Unesco, il borgo di #Sappada racchiude la quinta essenza della varietà: le peculiarità naturalistiche e le tradizioni culturali, linguistiche, culinarie ben rappresentano in regione i valori della montagna autentica. Vai su X

Il borgo più bello delle Dolomiti in realtà… sono due - È il caso del borgo più bello delle Dolomiti che da qualche anno è stato denominato tale. Si legge su msn.com