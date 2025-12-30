Strade ponti e scuole | la Provincia investe 65 milioni di euro tra presente e futuro

La Provincia di Sondrio investe 65 milioni di euro in interventi su strade, ponti e scuole nelle aree di Valtellina e Valchiavenna. Gli interventi, già realizzati o in corso, mirano a migliorare la viabilità, l’edilizia scolastica e la sicurezza delle infrastrutture pubbliche. Questo impegno testimonia l’attenzione dell’amministrazione verso lo sviluppo sostenibile e la qualità della vita nelle comunità locali.

Viabilità, edilizia scolastica e sicurezza dei ponti: sono molteplici gli interventi già realizzati, in corso di realizzazione o già programmati relativamente alle opere pubbliche (in particolare strade e scuole) di Valtellina e Valchiavenna da parte della Provincia di Sondrio.Già completatiPer.

