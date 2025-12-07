eolico tira vento di conquista un altro progetto a pitigliano

Grosseto, 7 dicembre 2025 – Pitigliano, città del tufo incastonata nel cuore della Maremma, è tornata sotto i riflettori la questione dell’ eolico. Nei giorni scorsi è stato depositato il progetto per un impianto costituito da 9 aerogeneratori di potenza nominale di 7,2 MW l’uno (potenza complessiva di 64,8 MW), integrato con un sistema di accumulo da 32 MW, e affiancato da opere di connessione e infrastrutture necessarie all’esercizio. L’area interessata comprende, oltre a Pitigliano (GR), anche porzioni dei comuni di Ischia di Castro (VT) e Manciano. Promotrice del progetto è la società Zefiro Green Power S. 🔗 Leggi su Lanazione.it

