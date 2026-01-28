Enzo Coccia al fianco della Fondazione Nadia Valsecchi | a La Notizia 53 serata a sostegno della ricerca sul tumore al pancreas

Enzo Coccia si schiera con la Fondazione Nadia Valsecchi per una serata dedicata alla lotta contro il tumore al pancreas. Lo chef napoletano ha partecipato a La Notizia 53, un evento che raccoglie fondi e sensibilizza l’opinione pubblica sulla ricerca. Coccia ha spiegato di voler contribuire concretamente, portando avanti il suo impegno personale contro questa malattia.

Enzo Coccia, da sempre sensibile ai temi della solidarietà, sarà al fianco della Fondazione Nadia Valsecchi E.T.S. per una serata speciale dedicata alla raccolta fondi a sostegno della ricerca scientifica sul tumore al pancreas. Il ricavato della serata contribuirà a sostenere i progetti della Fondazione. La Fondazione Nadia Valsecchi E.T.S. è un’organizzazione senza scopo di lucro nata con l’obiettivo principale di finanziare la ricerca sul tumore al pancreas. Dedicata alla memoria di Nadia, scomparsa prematuramente a causa di questa malattia, la Fondazione opera per supportare la ricerca scientifica, aiutare i pazienti nel percorso di cura e promuovere attività di sensibilizzazione, attraverso campagne informative su sintomi e fattori di rischio, con l’obiettivo di favorire diagnosi più tempestive.🔗 Leggi su Napolitoday.it

