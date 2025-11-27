Vertici di Iacp enti parco e consorzi universitari | ok definitivo della giunta alle nomine

Via libera dal governo Schifani, nella seduta di giunta di oggi, al completamento della procedura di nomina dei vertici degli Iacp, dei Consorzi universitari e degli enti Parco, dopo che la commissione Affari istituzionali dell'Assemblea regionale siciliana si è espressa con parere favorevole. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

