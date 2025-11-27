Vertici di Iacp enti parco e consorzi universitari | ok definitivo della giunta alle nomine
Via libera dal governo Schifani, nella seduta di giunta di oggi, al completamento della procedura di nomina dei vertici degli Iacp, dei Consorzi universitari e degli enti Parco, dopo che la commissione Affari istituzionali dell'Assemblea regionale siciliana si è espressa con parere favorevole. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Via libera dal governo Schifani, nella seduta di giunta di oggi, al completamento della procedura di nomina dei vertici degli Iacp, dei Consorzi universitari e degli enti Parco #Sicilia #Italpress #Regione - facebook.com Vai su Facebook
Vertici di Iacp, enti parco e consorzi universitari: ok definitivo della giunta alle nomine ift.tt/7UNQqI8 Vai su X
Via libera dalla Giunta regionale alle nomine dei vertici di Iacp, Consorzi universitari ed enti Parco - Via libera dal governo Schifani, nella seduta di giunta di oggi, al completamento della procedura di nomina dei vertici degli Iacp, dei Consorzi ... Riporta sicilianews24.it
Regione, nominati i nuovi vertici di Iacp, Consorzi universitari ed enti Parco: ecco chi sono - Si completa la nomina dei vertici degli Iacp, dei Consorzi universitari e degli enti Par ... Secondo msn.com
Via libera alle nomine di Iacp, Consorzi Universitari ed Enti Parco ma resta congelato quelle delle Madonie - Ma la giunta non ha completato l'iter e al momento resta in carica il Commissario straordinario i attesa di una nuova scelta. Segnala blogsicilia.it