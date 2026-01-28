Enrico Terrinoni presenta ' Leggere libri non serve'

Martedì 3 febbraio alle 18 al Cinema Lumière, Enrico Terrinoni presenta il suo nuovo libro, ‘Leggere libri non serve’. Scrittore e traduttore noto, terrà una lettura aperta al pubblico per parlare del suo ultimo lavoro.

Martedì 3 febbraio alle ore 18:00 al Cinema Lumière Enrico Terrinoni, scrittore e traduttore dalla lingua inglese fra i più apprezzati in Italia ma non solo, parlerà del suo libro ‘Leggere libri non serve’ (Bompiani).L'autore dialogherà con Paolo Bugliani e Sebastiano Mondadori.Enrico Terrinoni insegna all’Università per Stranieri di Perugia ed è professore distaccato all’Accademia dei Lincei. Sua la prima edizione bilingue al mondo dell’Ulisse di Joyce (Bompiani, 2021). Ha curato con Fabio Pedone la traduzione dei libri III e IV del Finnegans Wake (Mondadori, 2017-2019). Tra le sue ultime opere: Oltre abita il silenzio.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Approfondimenti su Enrico Terrinoni

