Perugia Leggere libri non serve | Enrico Terrinoni al T-trane con Mannaggia
“Leggere libri non serve". Enrico Terrinoni, professore universitario e scrittore, le sue “Sette brevi lezioni di letteratura”. L'appuntamento, organizzato dalla libreria Managgia e T-trane, è per mercoledì 26 novembre dalle 18-30 al negozio di dischi con bar di Borgo XX Giugno. Dialoga con. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Perugia Roberto Biselli "FRANCESCO un santo da leggere" a cura di Enzo Cordasco Vi aspettiamo sabato 22 novembre alle ore 17,30 presso Oratorio di Sant'Antonio Abate Perugia #perugia #umbriaturismo #umbria #SanFrancescodAssisi #800anni - facebook.com Vai su Facebook
Perugia, “Leggere libri non serve”: Enrico Terrinoni al T-trane con Mannaggia - Enrico Terrinoni, professore universitario e scrittore, le sue “Sette brevi lezioni di letteratura”. Secondo perugiatoday.it
«Leggere libri non serve»: a Perugia appuntamento con Enrico Terrinoni - Trane Record Store di Borgo XX Giugno, a Perugia, l’incontro con Enrico Terrinoni dedicato al suo nuovo libro «Leggere libri non serve. Come scrive umbria24.it
“Leggere non serve, quindi libera”. A lezione di letteratura da Wilde & C. - Il secondo: non dobbiamo leggere cercando chissà quale tornaconto. quotidiano.net scrive