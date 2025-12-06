Efficienza energetica Europa e Marche rinnovano le università
È l’energia il tema di riferimento delle Marche nell’ambito della coesione sociale, più precisamente all’interno del progetto “Opencoesione. Verso un migliore uso delle risorse: scopri, segui, sollecita”. Ci sono ovviamente vari temi di interesse e di intervento, ma le università marchigiane hanno deciso di puntare tutto sul rinnovamento all’insegna dell’efficienza energetica. L’intervento, ancora in corso, ha preso avvio nel dicembre del 2023 ed è finanziato dalla Regione Marche con un investimento di quasi 14 milioni di euro. Il progetto è così complesso e ampio che tocca i campi delle infrastrutture e della ristrutturazione con efficientamento energetico, oltre alla nuova realizzazione di alcuni spazi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
