Kristian Ghedina e il form online per fare il tedoforo L’ex campione di sci snobbato dalle Olimpiadi di Milano-Cortina | Si sono dimenticati di me

È il discesista italiano più vincente nella storia della Coppa del Mondo, con 13 vittorie e 33 podi, ma in occasione degli imminenti Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026 nessuno ha deciso di chiamarlo. In un’intervista al Corriere, Kristian Ghedina racconta la frustrazione provata in questi mesi: «Mi aspettavo di essere uno dei volti delle Olimpiadi. Invece si sono dimenticati di me ». L’ex campione di sci spiega di non essere mai stato contattato da nessuno, né per essere coinvolto nell’organizzazione né per prestare il suo volto come testimonial. Il form online per fare il tedoforo. « È una ferita professionale ma anche personale: non cerco poltrone, non mi interessa l’organigramma, però un minimo di riconoscimento me lo sarei aspettato», dice Ghedina. Open.online

