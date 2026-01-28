Educazione civica e informazione la vicepresidente dello Snag Portolani | Riportare i quotidiani a scuola è una scelta di responsabilità

La vicepresidente dello Snag Portolani spiega che portare i quotidiani nelle scuole non è solo una questione di cultura, ma una scelta di responsabilità. Secondo lei, insegnare ai ragazzi a leggere i giornali aiuta a sviluppare senso critico e consapevolezza civica. Propone di rendere obbligatorio l’uso dei quotidiani cartacei nelle classi e di creare un sistema di sostegni per sostenere tutta la filiera dell’informazione. L’obiettivo è far tornare i giornali tra i banchi e rafforzare il rapporto tra scuola

Ecco la proposta avanzata da Marinella Portolani, vicepresidente nazionale dello Snag – Sindacato nazionale autonomo giornalai Riportare i quotidiani cartacei nelle scuole come strumento obbligatorio di Educazione civica e affiancare a questa scelta un sistema di sostegni strutturali alla filiera dell'informazione. È la proposta avanzata da Marinella Portolani, vicepresidente nazionale dello Snag – Sindacato nazionale autonomo giornalai, che chiama in causa Governo e Ministero dell'Istruzione per una strategia complessiva a tutela dell'educazione civica, del pluralismo e della rete delle edicole.

