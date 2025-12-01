Sabatini rivela | Spalletti ritiene Perin più affidabile di Di Gregorio! Ecco il vero motivo della scelta col Cagliari

. Le parole del giornalista. Sandro Sabatini, attraverso il suo canale YouTube, ha commentato le prestazioni individuali della Juventus dopo il successo in campionato, concentrandosi sul fenomeno Kenan Yildiz e sulla sorprendente scelta di affidare la porta a Mattia Perin al posto di Michele Di Gregorio. L’analisi pone in risalto la qualità del singolo in una squadra che, a suo dire, non è ancora “altrettanto grande”. Yildiz, il grande giocatore che spazza via i dubbi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sabatini rivela: «Spalletti ritiene Perin più affidabile di Di Gregorio! Ecco il vero motivo della scelta col Cagliari»

