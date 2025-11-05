Ho annullato le nozze e perso tutte le caparre ma dopo due settimane mi è arrivata una chiamata Ho pianto al telefono | la storia virale

A volte sembra andare tutto a rotoli. Un matrimonio saltato, le caparre tutte incassate, con oltre 12mila dollari di acconti andati in fumo. Ma è proprio nei momenti no che una telefonata può bastare per far emozionare e, magari, risollevare il morale. È quanto successo a Brigette Polster, una donna americana che in pochi mesi ha visto la sua vita cambiare radicalmente. Come raccontato da lei stessa in un video sui social, Brigette era pronta a sposarsi: location fermata, fioraio pure e caparre versate. Otto mesi prima delle nozze, però, tutto salta, così Brigette comincia una serie di telefonate per annullare i servizi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ho annullato le nozze e perso tutte le caparre, ma dopo due settimane mi è arrivata una chiamata. Ho pianto al telefono”: la storia virale

“Ho annullato le nozze e perso tutte le caparre, ma dopo due settimane mi è arrivata una chiamata. Ho pianto al telefono”: la storia virale - Ma poco dopo dalla location specificano: “La sposa è un’influencer e prenoterà da noi solo se restituiamo tutti i soldi della caparra alla sposa che ha annullato le nozze”. Si legge su ilfattoquotidiano.it