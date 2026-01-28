Dramma al Due Palazzi detenuto 74enne si toglie la vita Ristetti Orizzonti | Una tragedia annunciata

Questa mattina un detenuto di 74 anni si è tolto la vita nel carcere di Due Palazzi. L’uomo, che avrebbe dovuto essere trasferito in un’altra struttura, si è impiccato nella sua cella. La notizia ha sconvolto gli agenti e le persone che lavorano nel penitenziario. Ristetti Orizzonti commenta: «Una tragedia annunciata».

Avrebbe dovuto essere trasferito in un'altra struttura penitenziaria proprio questa mattina. Classe 1952, aveva 74 anni. In carcere da quasi quarant'anni, frequentava il laboratorio artigianale di cucito dei volontari e viene descritto come un uomo molto riservato. Si è tolto la vita la scorsa notte. Per quelli di Ristretti Orizzonti si tratta di un «una tragedia annunciata». Il disagio per la chiusura della sezione Alta Sicurezza 1, il divieto alla possibilità di partecipare ad attività comuni e ora il trasferimento nel carcere di un'altra città. La denuncia delle associazioni che operano al Due Palazzi: «Sono persone che da anni seguono percorsi di rieducazione che si interromperanno, hanno azzerato tutto.

