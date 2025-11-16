Lavori in anticipo studenti pronti a tornare al liceo ' Giannone' | riapertura a settembre 2026
Dopo mesi di attesa e un iniziale ottimismo che lasciava sperare in un rientro già nella primavera del 2026, ora c’è la conferma ufficiale: la storica sede del liceo classico “Pietro Giannone” di corso Giannone riaprirà il 1° settembre 2026, in tempo per l’avvio del prossimo anno scolastico.La. 🔗 Leggi su Casertanews.it
