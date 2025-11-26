Dopo il successo della prima edizione torna il festival del vino al centro commerciale Nave de Vero

Dopo il grande successo della prima edizione, il Centro Commerciale Nave de Vero è lieto di annunciare il ritorno di "Nave de Vero in Wine", il festival dedicato a tutti gli appassionati del vino. Quest'anno l'evento si amplia e si articola in due weekend: 28-29-30 novembre e 6-7 dicembre 2025.

