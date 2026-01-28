Donzelli | su prof faziosi studenti non si facciano tappare bocca da Pd

Il deputato di Fratelli d’Italia, Donzelli, si scaglia contro la sinistra e il Pd che, secondo lui, cercano di mettere a tacere gli studenti che esprimono opinioni diverse. Durante un intervento, ha denunciato la “violenta censura” che si sta cercando di imporre nelle scuole italiane, accusando i partiti di voler tappare la bocca ai giovani. La polemica si accende in un momento di tensione tra politica e istituzioni scolastiche.

Roma, 28 gen. (askanews) – "Sono particolarmente colpito dalla violenta censura che vorrebbe portare avanti la sinistra nei confronti dei ragazzini nelle scuole. Leggo polemiche incredibili perchè i rappresentanti degli studenti chiedono ai professori di essere corretti in classe, chiedono ai propri coetanei se i professori non sono corretti e qui c'è tutta la sinistra, tutto l'arco della sinistra parlamentare che chiede, invece, di censurare i ragazzini. Mi auguro che nella loro libertà gli studenti non si facciano tappare la bocca dal Pd e dalle sinistre ma abbiano tutta la libertà di protestare quando vogliono farlo".

