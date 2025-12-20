Tutta La Verità | Vogliono tappare la bocca a Panorama perché non parli delle Ong

Panorama condannato per aver definito “pirati” gli attivisti delle ONG, anche se sono proprio loro a rivendicare violazioni e forzature delle leggi. È un attacco alla libertà di stampa, ma le anime belle non si scandalizzano. E mentre si difende la presunta libertà di violare i confini, si infierisce su chi fa scelte davvero controcorrente come la famiglia del bosco. 🔗 Leggi su Laverita.info

