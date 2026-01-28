Don Winslow torna con sei storie La collisione fra l’uomo e l’assassino

Don Winslow torna in libreria con sei nuove storie che esplorano il confine tra uomo e assassino. Le sue narrazioni mettono in luce come la vita stessa sia fatta di incontri e scontri, spesso fatali. In queste pagine, la tensione si mantiene alta, e il lettore si trova a seguire personaggi che si scontrano con il destino e con se stessi, in un susseguirsi di colpi di scena e scelte difficili.

COLLISIONE La vita può essere vista come una serie di collisioni. In effetti, alcuni scienziati direbbero che tutta la vita, tutta l’esistenza, è una serie di miliardi e miliardi di collisioni tra atomi. Non lo sappiamo, in realtà. Ciò che sappiamo è che nelle nostre vite umane ci sono delle collisioni. Per esempio, tra chi vogliamo essere e chi siamo. Tra ciò che vogliamo e ciò che non vogliamo. Tra sogni e realtà. Tra desideri e bisogni, tra bene e male, tra giusto e sbagliato. Pensiamo di avere una sola vita, ma ne abbiamo varie. Siamo figli, padri, mariti, amanti, fratelli, figlie, madri, mogli, sorelle, amici, cittadini, datori di lavoro, impiegati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Don Winslow, torna a sorpresa il maestro del crime con 6 storieDON WINSLOW, L'ULTIMO COLPO (HARPERCOLLINS, PP 336, EURO 22,00) Il maestro del crime Don Winslow torna a sorpresa con 'L'ultimo colpo', una raccolta di sei nuovi romanzi brevi, in uscita il 27 gennaio ... ansa.it

Il clima di violenza e contestazione negli Stati Uniti è al centro dell'intervista allo scrittore Don Winslow, romanziere crime e noto oppositore di Donald Trump. Winslow ha dovuto annullare alcune presentazioni del suo ultimo libro, L'ultimo colpo, a causa delle - facebook.com facebook

#Crime101 trailer: #ChrisHemsworth ladro, Halle Berry assicuratrice, Mark Ruffalo detective. Heist thriller da Don Winslow, uscita 2026 – nuovo trailer! x.com