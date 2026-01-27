Lorenzo Musetti si prepara alla sfida contro Novak Djokovic agli Australian Open. Il tennista italiano dice di essere onorato di affrontare il serbo e spera di giocare una buona partita. La sfida si svolgerà tra questa notte e domani mattina, negli ultimi quarti di finale del torneo. Musetti si mostra concentrato e determinato, pronto a dare il massimo contro uno dei migliori del mondo.

Melbourne, 27 gennaio 2026 – Tra questa notte e domani mattina andranno in scena gli ultimi due quarti di finale dell'Australian Open, che vedranno impegnati i due italiani rimasti in gara: Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. L'altoatesino affronterà Ben Shelton, Musetti, invece, se la vedrà con Novak Djokovic. Ancora una volta uno scontro con il serbo, con il quale ha condiviso il campo diverse volte, ma, come affermato da Musetti stesso “affrontare Novak è sempre un grande onore”. Al primo turno, l'italiano ha superato il belga Collignon in quattro set (4-6, 7-6, 7-5, 3-2), complice pure un problema fisico di quest'ultimo, mentre nel secondo ha avuto la meglio su Sonego nel derby italiano (6-3, 6-3, 6-4). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Musetti verso la sfida contro Djokovic: “Sempre un onore giocare con lui”

Lorenzo Musetti si è distinto agli Australian Open, superando Fritz e qualificandosi per i quarti di finale.

Lorenzo Musetti si prepara ad affrontare Novak Djokovic nei quarti degli Australian Open, dopo aver superato Taylor Fritz con una prestazione di alto livello.

Musetti per la prima volta ai quarti degli Australian Open: ora la sfida con Djokovic, tutto quello che c’è da sapereLorenzo Musetti centra per la prima volta in carriera i quarti di finale degli Australian Open e firma un traguardo che mancava ancora al suo percorso nei ... thesocialpost.it

Lorenzo Musetti sfida Novak Djokovic per un posto in semifinale agli Australian Open 2026, i precedenti, le chiavi tattiche, la preview del matchAUSTRALIAN OPEN 2026 - Lorenzo Musetti si trova al banco di prova per questo torneo. L'azzurro è numero 3 virtuale dopo Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, ma pì ... eurosport.it

6-2 7-5 6-4, Lorenzo Musetti batte Taylor Fritz e veleggia in acque sicure verso il quarto di finale in Australia, il primo della sua carriera. Affronterà Novak Djokovic “Sono molto orgoglioso di quello che ho fatto. Ultimo match a Torino avevo vinto Taylor e x.com

