Dimensionamento scolastico per l’anno 2026 2027 | ecco cosa cambia in provincia di Salerno

Con l’approvazione del piano per il 20262027, la provincia di Salerno si prepara a cambiare. Il nuovo piano scolastico, approvato in Campania, segue le linee guida nazionali e si adegua ai parametri ministeriali. Le scuole devono ora affrontare nuove regole e ridistribuzioni di classi e insegnanti, con l’obiettivo di migliorare l’organizzazione e l’efficienza del sistema scolastico locale.

Via libera al piano di dimensionamento scolastico per l’anno 20262027 in Campania. Il provvedimento, che recepisce le linee guida nazionali, mira ad adeguarsi ai parametri ministeriali. Ventitré in tutto, gli accorpamenti distribuiti tra le province di Napoli, Caserta, Salerno, Avellino e Benevento. Tale intervento, come precisato da Palazzo Santa Lucia, interessa il piano della gestione amministrativa e delle autonomie dirigenziali, scongiurando la chiusura di edifici e sedi didattiche. In provincia di Salerno, quattro gli interventi previsti: il Santa Caterina da Siena-Amendola di Salerno sarà accorpato con l’Istituto Nautico Giovanni XXIII, mentre ad Eboli il primo Circolo e il Matteo Ripa saranno parte di unico istituto comprensivo.🔗 Leggi su Salernotoday.it

