Dimensionamento scolastico Fadda | Subiamo un taglio penalizzante

Da Parma arrivano critiche nette sul nuovo piano di dimensionamento scolastico imposto dal Governo. Alessandro Fadda, presidente della Provincia, commenta che il commissariamento alla Regione ha portato a un taglio che penalizza le scuole e le comunità locali. «Non è un buon risultato», dice, evidenziando come questa decisione possa influire negativamente sull’organizzazione e sui servizi offerti agli studenti. La polemica si accende, mentre le istituzioni si preparano a chiedere chiarimenti.

"Il dimensionamento scolastico imposto dal Governo, tramite il commissariamento ai danni della Regione, non è un buon risultato – commenta Alessandro Fadda, presidente della Provincia di Parma -. In concreto è un taglio di risorse – che si materializza nella riduzione del numero di dirigenti scolastici operativi nel Parmense – attuato in un territorio, come il nostro, nel quale il numero degli iscritti alle scuole è in un trend, costante, di crescita (700 iscritti in più totali nel solo 2025-2026 rispetto all'anno precedente, uno dei dati migliori a livello regionale). Comprendo le legittime preoccupazioni che, in queste ore, si hanno nelle realtà direttamente interessate dal provvedimento – prosegue Fadda-.

Approfondimenti su Dimensionamento Scolastico

Secondo il rapporto di Fadda, nella provincia di Parma si registra un aumento costante nel numero di studenti e studentesse, dal livello elementare a quello delle scuole superiori.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Dimensionamento Scolastico

