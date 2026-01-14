Dimensionamento scolastico Fadda | A Parma studenti in aumento

Secondo il rapporto di Fadda, nella provincia di Parma si registra un aumento costante nel numero di studenti e studentesse, dal livello elementare a quello delle scuole superiori. Questo trend evidenzia un incremento nel fabbisogno di strutture e risorse educative, richiedendo un’attenta pianificazione del dimensionamento scolastico per garantire un’offerta formativa adeguata alle esigenze del territorio.

"Il territorio della Provincia di Parma presenta un trend di crescita costante nel numero di studenti e studentesse in tutto il ciclo di istruzione, dalla primaria alla secondaria di secondo grado (dalle elementari alle superiori). Solo quest'anno abbiamo avuto quasi 700 iscritti in più rispetto.

