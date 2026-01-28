Di Santo sollecita Poste Italiane | Riattivare subito Atm di Castelvenere da mesi troppi disagi

Di Santo torna a chiedere a Poste Italiane di riattivare subito il bancomat di Castelvenere. Da mesi l’ATM è spento, e i cittadini sono costretti a spostarsi altrove per prelevare. L’assessore si dice stanco dei disagi e sollecita un intervento rapido per ripristinare il servizio. La questione rimane aperta, mentre i residenti continuano a protestare per la mancanza di un servizio essenziale.

Tempo di lettura: 2 minuti Adottare provvedimenti urgenti per la riattivazione del sistema ATM Postamat a Castelvenere, la cui disattivazione è stata disposta da mesi per esigenze di sicurezza. E' la richiesta urgente che il sindaco di Castelvenere Alessandro Di Santo ha inviato ai vertici di Poste Italiane evidenziando " come la protratta indisponibilità del servizio stia incidendo in modo rilevante su un servizio essenziale di interesse pubblico, fondamentale per garantire ai cittadini la piena fruibilità delle proprie risorse economiche". Di Santo, sottolineando che il postamat di Castelvenere, fortunatamente, non ha mai subito furti, denuncia che " da diversi mesi i residenti sono costretti a fronteggiare notevoli difficoltà nell'accesso al denaro contante, a causa della non operatività del servizio ATM, con ripercussioni significative sulla vita quotidiana della comunità locale.

