Democrazia in tempo di guerra | censurare l’informazione disciplinare la cultura e la scienza Segui la diretta

Da Torino arriva una notizia che fa discutere: il 9 dicembre 2025 sul palco del Palazzetto dello Sport di Parco Ruffini si terrà una conferenza con Angelo D’Orsi e Alessandro Barbero. La domanda che si pongono molti è se in tempi di guerra si possa davvero parlare di libertà di informazione e cultura, o se invece si preferisca censurare e controllare tutto. La città si prepara a un evento che, come sempre, attirerà attenzione e polemiche.

Democrazia in tempo di guerra: censurare l’informazione, disciplinare la cultura e la scienza. Da Torino la diretta che vede protagonisti Angelo D’Orsi e Alessandro Barbero che sul palco del Palazzetto dello Sport di parco Ruffini terranno la conferenza bloccata il 9 dicembre 2025. “Intanto, i tentativi di censura sono diventati più diffusi e aggressivi – spiegano gli organizzatori -. Sempre più forte perciò è l’esigenza di impedire la guerra alla Russia che ci si vuole imporre come difesa: è la democrazia che va difesa, con la libertà di pensiero e la verità storica. L’Italia ha bisogno non di guerra, ma di pace, non di armi, ma di servizi sociali, di istruzione, di sviluppo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

