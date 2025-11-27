Quando scienza e democrazia cooperano una società acquisisce la capacità dell’autocorrezione

Il 27 novembre, nell’ambito del convegno Fnomceo “La scienza medica al servizio dell’umanità”, si terrà una tavola rotonda dal titolo “La Scienza è futuro: la via del progresso è democrazia”. Vale la pena soffermarsi su questo titolo, perché non è uno slogan: enuncia una relazione che si può dimostrare seguendo la logica dei fatti. E riguarda direttamente ogni lettore, perché descrive il modo in cui una società sceglie che futuro costruire. La scienza è un metodo collettivo per ridurre l’errore; la democrazia è un metodo collettivo per distribuire il potere. Quando i due metodi cooperano, una società acquisisce la capacità fondamentale dell’autocorrezione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

