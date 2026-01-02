Garlasco perché non si può dire che l’impronta 33 appartiene all’assassino di Chiara Poggi
A Garlasco, l’impronta 33 non può essere attribuita con certezza all’assassino di Chiara Poggi. La traccia rinvenuta vicino al suo corpo potrebbe risalire a un momento precedente al delitto, sollevando dubbi sulla sua implicazione. Inoltre, ci sono incertezze riguardo alla presenza di sangue, che rendono difficile definire con certezza il ruolo di questa traccia nell’indagine.
Perché appare plausibile che la traccia trovata vicino al corpo di Chiara Poggi sia stata lasciata in un periodo precedente al delitto di Garlasco e quali sono i dubbi riguardo la presenza di sangue.
