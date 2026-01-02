A Garlasco, l’impronta 33 non può essere attribuita con certezza all’assassino di Chiara Poggi. La traccia rinvenuta vicino al suo corpo potrebbe risalire a un momento precedente al delitto, sollevando dubbi sulla sua implicazione. Inoltre, ci sono incertezze riguardo alla presenza di sangue, che rendono difficile definire con certezza il ruolo di questa traccia nell’indagine.

Garlasco, perché non si può dire che l'impronta 33 appartiene all'assassino di Chiara Poggi

Garlasco, tutti gli indizi contro Andrea Sempio: dna sulle unghie di Chiara Poggi, impronta 33, scontrino e telefonate alla villetta

