Legacoop Romagna si schiera contro il Ddl Stupri approvato in Commissione Giustizia al Senato. L’associazione ribadisce che la parità di genere non è un’opinione o una moda, ma una priorità. Attenta alle questioni di genere, Legacoop sottolinea che le decisioni su questo tema devono essere chiare e condivise. La discussione al Senato continua, mentre le opposizioni chiedono più attenzione ai diritti e alla sicurezza delle donne.

Per Legacoop, insomma, “la parità non è una vetrina, né una moda. Non è apparenza o convenienza” Attenta da sempre alle politiche di genere, Legacoop Romagna prende posizione contro il cosiddetto “Ddl Stupri”, approvato a maggioranza risicata in Commissione Giustizia al Senato. Per il Comitato per la parità di genere di Legacoop Romagna si tratta di "un testo che nasce con l'obiettivo di tutelare le donne e poi si perde, eliminando il termine "consenso" e aprendo la strada a libere interpretazioni di un concetto, che, al contrario, non può ritenersi sindacabile". “L'associazione ha recentemente ottenuto la certificazione di genere - viene riportato -: una grande soddisfazione per il gruppo dirigente e la struttura, portata avanti con l'auspicio che si tratti di un percorso che riesca a stimolare le cooperative che ancora non ci sono riuscite, a raggiungere un analogo risultato.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Approfondimenti su Legacoop Romagna

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Legacoop Romagna

Argomenti discussi: Ddl stupri, Legacoop Romagna: La parità di genere non è un’opinione, né una moda; DDL stupri, la posizione di Legacoop Romagna; Parit di Genere: Legacoop Romagna ottiene la certificazione.

DDL stupri, la posizione di Legacoop RomagnaIl Comitato guida per la parità di genere di Legacoop Romagna interviene sul disegno di legge noto come DDL stupri, recentemente approvato a maggioranza in ... chiamamicitta.it

DDL Stupri, la posizione del comitato per la parità di genere di Legacoop RomagnaAttenta da sempre alle politiche di genere, Legacoop Romagna si unisce a quanti, in queste ore, stanno prendendo le distanze dal DDL Stupri (denominazione terribile), approvato a maggioranza (risica ... ravennawebtv.it

Legacoop Romagna promuove il nuovo bando regionale al via dal 17 marzo: contributi fino a 150mila euro per chi fa impianti. Galanti: "La nostra gestione è locale, già distribuiti i primi incentivi del 2024" - facebook.com facebook