Gli ottanta anni di Legacoop Romagna atto conclusivo a Palazzo Sidera | svelato il libro che ne racconta la storia
L'Auditorium di Palazzo Sidera ha ospitato l’evento conclusivo dell’ottantesimo anniversario di Legacoop Romagna. Al centro della mattinata la presentazione del libro "Quarantacinque, la rinascita della Lega delle Cooperative nella Romagna del secondo Dopoguerra", scritto dallo storico Tito. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
