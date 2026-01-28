Dal grande rock al maxischermo La seconda vita di Roberto Masi

Dal grande rock al maxischermo. La seconda vita di Roberto Masi inizia nel mondo della musica, ma ora si proietta anche sul grande schermo. In Brianza, il suo nome è legato a eventi come il Brianza Rock Festival e gli I-Days, e ha portato sul palco gruppi come Subsonica e Manu Chao. Dopo anni di concerti, Masi ha deciso di cambiare rotta e dedicarsi anche alla produzione cinematografica.

Il suo nome in Brianza è associato alla grande musica, dal Brianza Rock Festival agli I-Days al Parco, passando per i concerti di Subsonica e Manu Chao. Ora sta coltivando la sua passione per la scrittura, che si è tradotta in due soggetti cinematografici e in un romanzo, diventato pure lui trama per un film. Tre progetti che stanno prendendo forma definitiva in questi mesi e che in un paio di casi potrebbero essere girati, almeno in parte, proprio tra Monza e la Brianza. È la nuova vita del promoter brianzolo Roberto Masi, che accanto ai volti di organizzatore di concerti, autore e produttore televisivo, manager e produttore musicale sta indossando le vesti di romanziere e autore per il cinema.

