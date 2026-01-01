Roberto Carlos e il messaggio dal letto d'ospedale | un controllo medico di routine gli ha salvato la vita

Roberto Carlos, ex calciatore brasiliano, ha condiviso un aggiornamento sulla sua salute dopo un controllo medico di routine. In un messaggio, ha chiarito di non aver avuto un infarto, precisando che l’intervento, più complesso del previsto, è stato necessario per un’anomalia cardiaca scoperta casualmente. La sua testimonianza evidenzia l'importanza di controlli regolari, anche in assenza di sintomi evidenti.

In un post l'ex difensore brasiliano ha precisato: "Non ho avuto un infarto". L'intervento, che s'è rivelato più complesso, s'era reso necessario per un'anomalia cardiaca scoperta in maniera casuale: non sapeva di star male. 🔗 Leggi su Fanpage.it

