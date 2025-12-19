Libertas Nuoto Novara | ondine scatenate a Torino pioggia di qualifiche e di stelle
Libertas Nuoto Novara si distingue a Torino con le sue atlete, tra cui Maddalena Mazzini, che conquista il secondo posto assoluto negli esercizi obbligatori alla manifestazione regionale di nuoto sincronizzato. Un grande risultato che testimonia l’eccellenza e la passione delle
Secondo posto assoluto negli esercizi obbligatori per Maddalena Mazzini (Libertas Nuoto Novara), alla Manifestazione regionale di nuoto sincronizzato per le categorie Juniores (2001-2007) e Assolute andata in scena al Palazzo del Nuoto di Torino lo scorso 14 dicembre.Mazzini ha anche staccato il. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Leggi anche: Libertas Nuoto Novara: sette vittorie nella seconda tappa della Coppa Los Angeles
“ONDINE” DELLA LIBERTAS NUOTO NOVARA SCATENATE A TORINO: PIOGGIA DI QUALIFICHE PER GLI ITALIANI E... DI STELLE!; A Bruxelles per ricevere il titolo di European Community of Sport 2026.
