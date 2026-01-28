Da Polistena a Dubai tra professione e ricerca il ginecologo Lupica conquista anche i social

Da Polistena a Dubai, il ginecologo Giuseppe Lupica sta facendo parlare di sé anche sui social. Le sue pazienti non si limitano a parlare di salute, ma condividono anche esperienze positive legate alla cura e all’attenzione ricevuta. Il medico, che lavora lontano dall’Italia, ha saputo conquistare la fiducia di molte donne, che ora lo seguono e commentano online.

Esperto di sindrome dell'ovaio policistico e autore di articoli scientifici sulla materia, il medico reggino divulga temi legati a salute e prevenzione attraverso reel e masterclass gratuite Le pazienti del dottor Giuseppe Lupica nei loro back non parlano soltanto della soluzione di problemi di salute. Esprimono soprattutto una serenità ritrovata dopo anni di patimento fisico e psichico. I casi medici seguiti dal ginecologico ed esperto di nutrizione polistenese toccano sfere delicate come la sessualità, il rapporto con il corpo e lo stato psicologico di chi è sovrappeso e non riesce a dimagrire, cerca un figlio che non arriva o ha visto scomparire il ciclo mestruale.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Approfondimenti su Polistena Dubai

Un’azienda forlivese si distingue al Sigep di Rimini, evento internazionale dedicato a gelateria, pasticceria, panificazione, cioccolato e caffè.

Nel contesto della notte europea tra Inter e Arsenal, un nome si distingue per la sua risonanza sui social: Pio Esposito.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Polistena Dubai

Argomenti discussi: Polistena, confronto sulle eccellenze calabresi che emigrano: il caso Peppe Lupica.

Ginecologo e influencer, la storia di Peppe Lupica: da Polistena a Dubai fra medicina e socialPolistena (RC) in questi giorni è stata al centro di un importante meeting, svoltosi nel Salone delle Feste del Comune di Polistena che ha coinvolto il Sindaco Michele Tripodi, l’Opinionista Culturale ... strettoweb.com

Eliana Carbone Opinionista Culturale intervista intervista in inglese Giuseppe Lupica o conosciuto anche come Peppe 893 nel Salone delle Feste del Comune di Polistena( RC) sul tema delle “ Eccellenze professionali calabresi che vanno via” #italia #calabri - facebook.com facebook