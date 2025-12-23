Fondazione Dilvo Lotti e Casa Museo | Il lungo iter burocratico è concluso

È stato completato l’iter di costituzione della Fondazione Dilvo Lotti, che include il finanziamento del fondo di garanzia previsto dalla legge e l’aggiornamento dello statuto secondo le normative vigenti. Questa fase rappresenta un passo importante per la creazione di un ente dedicato alla tutela e alla promozione del patrimonio culturale legato a Dilvo Lotti. La fondazione si prepara ora a svolgere le sue attività ufficialmente.

E’ di fatto completato l’iter per la costituzione della Fondazione Dilvo Lotti. Sono state stanziate le risorse per il fondo di garanzia – come prevede la legge – e lo statuto è stato aggiornato alla normativa. Può decollare quindi il progetto di una vera e propria Casa Museo del pittore, figura rappresentativa dell’ arte del Novecento in Toscana e della città di San Miniato. Una volta ricevuto il lascito – in conseguenza della disposizione testamentaria di Giuseppina Gazzarrini, coniuge del pittore Dilvo – il Comune ha dato avvio all’inventariazione di tutte le opere e beni che si trovano all’interno della Casa Lotti in via Poalo Maioli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

