Cumia vuole una piazza più grande il Quartiere sollecita Palazzo Zanca

Cumia chiede un ampliamento della sua piazza. I residenti nel quartiere spingono Palazzo Zanca a intervenire, sottolineando che l’attuale spazio è troppo piccolo e poco attrezzato. La piazza attuale, più uno slargo che un vero spazio pubblico, serve solo per il transito di pedoni e veicoli. I cittadini vogliono un’area più grande e più vivibile, con elementi di arredo e spazi di socializzazione. La richiesta è forte, ora si aspetta una risposta dall’amministrazione comunale.

"A Cumia Inferiore serve un ampliamento della piazza esistente attesa che quella esistente è più uno slargo, privo di elementi di arredo urbano e destinato solo a transito pedonale e di veicoli, che uno spazio pubblico anche di socializzazione". Ad affermarlo il presidente della Terza Municipalità Alessandro Cacciotto facendosi interprete delle richieste ed esigenze dei residenti. "Stamattina - dichiara Cacciotto - ho inviato una nota all'amministrazione comunale chiedendo un ampliamento, per quanto possibile, della piazza di Cumia Inferiore attesa la carenza di spazi pubblici di aggregazione. Quella esistente, per come rappresentata anche dagli stessi residenti, è in realtà troppo piccola oltre che priva di elementi di arredi urbani.

