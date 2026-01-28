Crollo da un poggiolo esterno in Fondamenta chiusa l' area sottostante

Questa mattina, un pezzo di pietra si è staccato da un poggiolo di un edificio in Fondamenta degli Ormesini. I vigili del fuoco sono intervenuti subito e hanno chiuso l’area sotto il punto di rottura per evitare rischi alle persone. Al momento, i tecnici lavorano per rimuovere i detriti e capire cosa ha causato il crollo. Nessuno si è fatto male, ma si temono danni alla struttura. La strada rimane chiusa fino a quando non sarà sicuro riaprire.

Dall'ora di pranzo tecnici e vigili del fuoco sono impegnati nel distacco di materiale in pietra dal poggiolo esterno di una struttura in Fondamenta degli Ormesini. Ci sono state verifiche, nel frattempo il 115 ha provveduto d'intesa con gli esperti e la polizia locale a chiudere l'area sottostante, perché si tratta di una zona pubblica di passaggio. Verranno adottati dei provvedimenti sia per puntellare la struttura che per disporre opere temporanee a mettere in sicurezza il poggiolo oltre a impedire l'accesso e il transito in fondamenta e nelle aree immediatamente vicine e interessate dal distacco.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

