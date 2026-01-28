Così un TikTok racconta cosa cercano davvero e cosa no i giovani nel mondo del lavoro

Qualche giorno fa, navigando su TikTok, mi sono imbattuta in un video che racconta cosa cercano davvero i giovani nel mondo del lavoro. Il video mostra come molti giovani non siano più interessati solo a uno stipendio alto, ma vogliano anche un ambiente di lavoro stimolante e flessibile. Le loro richieste cambiano e spesso sorprendono i datori di lavoro tradizionali. La piattaforma diventa così un punto di confronto diretto tra chi cerca un impiego e chi deve offrirlo.

Qualche giorno fa, scorrendo TikTok, mi sono imbattuta in un video che mi ha colpita particolarmente. Negli anni mi è capitato spesso di tentare di replicare alla retorica del “i giovani non hanno più voglia di lavorare” con articoli che mostrassero come, dietro la difficoltà di molte aziende a trovare personale, ci siano spesso precarietà e salari da fame. Ma quel video, che ha ricevuto oltre 43 mila “like”, mi ha costretta a una riflessione più profonda. Ma partiamo dal video: una ragazza ascolta un'offerta lavorativa - “40 ore settimanali, macchina aziendale, tredicesima e quattordicesima”.🔗 Leggi su Today.it

Le nuove generazioni cercano nuove prospettive professionali, spostando l'attenzione oltre il tradizionale posto fisso.

