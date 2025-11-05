Juventus e Napoli Champions League in salita | cosa serve per qualificarsi

Piano, pianissimo, quasi ferme. Juventus e Napoli hanno girato la boa di metà prima fase della Champions League a passo di lumaca e ora sono chiamate a cambiare marcia se non vogliono correre il rischio concreto di vedersi chiudere la stagione europea a gennaio. Uno scenario che sarebbe disastroso dal punto di vista dell’immagine, visto che in teoria basta piazzarsi nelle prime 24 della classifica, e avrebbe ripercussioni anche dal punto di vista economico. Tradotto: Aurelio De Laurentiis e John Elkann hanno messo in preventivo che non si partiva per conquistare la coppa, anzi, ma lo sbarco nella seconda fase del torneo era considerato l’obiettivo minimo da raggiungere. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Juventus e Napoli, Champions League in salita: cosa serve per qualificarsi

