I nuovi arredi del Corso Lunedì la consegna delle chiavi alla ditta

Lunedì si terrà la consegna delle chiavi alla ditta incaricata dei nuovi arredi del Corso. Si tratta di un passo importante per il restyling del principale boulevard cittadino, un intervento che mira a valorizzare l’area e migliorare l’esperienza di chi la frequenta. I lavori rappresentano un’opportunità per rinnovare lo spazio pubblico, mantenendo un approccio coordinato e rispettoso dell’ambiente urbano.

Sono giorni febbrili per l’affidamento e l’inizio dei lavori per regalare una nuova immagine al boulevard più importante del capoluogo. In arrivo i nuovi arredi di corso Garibaldi. Ieri e oggi due riunioni tecniche per mettere a punto l’intervento, lunedì prossimo poi la consegna delle ‘chiavi’ alla ditta incaricata che da quel momento in poi potrà decidere il giorno per partire. Una cosa dovrebbe essere ormai assodata: il via dei lavori, salvo condizioni meteo estreme nei giorni a venire, dovrà avvenire entro il mese di gennaio. Il dettaglio più importante non è il giorno del via, quanto il rispetto dei tempi previsti da contratto, pochi mesi in tutto, tre, massimo quattro, per ridare un volto all’indecoroso corso pedonalizzato di Ancona dove da due anni e mezzo ormai mancano panchine, cestini, fioriere e quant’altro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

