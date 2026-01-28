Corsa al riarmo in Parlamento piovono decreti | il Pd si astiene i 5 Stelle votano contro

In Parlamento si approvano nuovi decreti che permettono al governo Meloni di aumentare gli acquisti di armamenti. La maggioranza spinge senza sosta, mentre il Movimento Cinque Stelle si oppone e si astiene, lasciando che il voto vada avanti senza il loro supporto. La corsa al riarmo continua senza sosta, con pochi che si oppongono apertamente.

Siamo alle solite. In commissione Difesa di Camera e Senato continuano a piovere decreti che autorizzano il governo Meloni allo shopping militare e l’unico partito che continua a dire no alla folle corsa al riarmo, sebbene a onor del vero in questa commissione non ci siano esponenti di Avs né a Montecitorio né a Palazzo Madama, è il Movimento Cinque Stelle. In Parlamento continuano a piovere decreti di riarmo. Il Pd si astiene. M5S vota no. La commissione Difesa della Camera (e quella del Senato) ha dato ieri il via libera ad altri decreti ministeriali da circa 1 miliardo di euro per programmi pluriennali militari. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

All’interno della coalizione di centrodestra, si registra una divisione sulla questione delle armi all’Ucraina.

