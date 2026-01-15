Armi all' Ucraina ok a risoluzione cdx su proroga col sì della Lega ma il Carroccio si spacca | Sasso e Ziello votano contro Borghi si astiene

Da ilgiornaleditalia.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

All’interno della coalizione di centrodestra, si registra una divisione sulla questione delle armi all’Ucraina. La risoluzione per la proroga è stata approvata con il voto favorevole della Lega, ma alcuni esponenti come Sasso e Ziello hanno votato contro, mentre Borghi si è astenuto. Crosetto ha espresso orgoglio nel sostenere l’aiuto a Kiev, evidenziando le divergenze all’interno del fronte politico sulla linea da seguire.

Spaccatura all'interno del Carroccio, mentre il cdx insiste sulle armi in Ucraina. Crosetto attacca: "Qualcuno si vergogna di aiutare Kiev, io ne sono orgoglioso" Svolta sul tema delle armi all'Ucraina. È stata infatti approvata dalla Camera con 186 sì, 49 no e 81 astenuti la risoluzione di m. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

armi all ucraina ok a risoluzione cdx su proroga col s236 della lega ma il carroccio si spacca sasso e ziello votano contro borghi si astiene

© Ilgiornaleditalia.it - Armi all'Ucraina, ok a risoluzione cdx su proroga col sì della Lega, ma il Carroccio si spacca: Sasso e Ziello votano contro, Borghi si astiene

Leggi anche: La Lega si spacca su Kiev: i "vannacciani" Sasso e Ziello votano contro l'invio delle armi

Leggi anche: Ucraina: sì della Camera al sostegno per la difesa. Due deputati della Lega votano contro. Divisioni anche nel Campo Largo

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

armi ucraina ok risoluzioneArmi all’Ucraina, alla Camera 2 leghisti votano contro: “Basta soldi a Kiev, ha ragione Vannacci”. Al Senato “strappo” di Borghi - Sasso e Ziello contro la linea di maggioranza, Vannacci li appoggia: "La strategia di 4 anni ha dato risultati negativi" ... ilfattoquotidiano.it

armi ucraina ok risoluzioneUcraina: ok Camera a risoluzione maggioranza con 186 si', 49 no e 81 astenuti - L'Aula della Camera ha approvato con 186 voti favorevoli, 49 ... ilsole24ore.com

armi ucraina ok risoluzioneUcraina, chi sono i leghisti contrari alla risoluzione. Anche Pozzolo vota no - Sono tre i leghisti che si sono smarcati dalla risoluzione di maggioranza sulla proroga dell'ok all'invio di materiali ed equipaggiamenti militari all'Ucraina, approvata dal Parlamento. ansa.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.