Armi all' Ucraina ok a risoluzione cdx su proroga col sì della Lega ma il Carroccio si spacca | Sasso e Ziello votano contro Borghi si astiene

All’interno della coalizione di centrodestra, si registra una divisione sulla questione delle armi all’Ucraina. La risoluzione per la proroga è stata approvata con il voto favorevole della Lega, ma alcuni esponenti come Sasso e Ziello hanno votato contro, mentre Borghi si è astenuto. Crosetto ha espresso orgoglio nel sostenere l’aiuto a Kiev, evidenziando le divergenze all’interno del fronte politico sulla linea da seguire.

Ucraina: ok Camera a risoluzione maggioranza con 186 si', 49 no e 81 astenuti - L'Aula della Camera ha approvato con 186 voti favorevoli, 49 ... ilsole24ore.com

Ucraina, chi sono i leghisti contrari alla risoluzione. Anche Pozzolo vota no - Sono tre i leghisti che si sono smarcati dalla risoluzione di maggioranza sulla proroga dell'ok all'invio di materiali ed equipaggiamenti militari all'Ucraina, approvata dal Parlamento. ansa.it

Il Movimento 5 Stelle chiede lo stop immediato alla fornitura di armi all'Ucraina. Lo prevede la bozza della risoluzione che sarà presentata alla Camera dei deputati in vista delle comunicazioni del ministro della Difesa, Guido Crosetto. Nell'atto, si impegna il go - facebook.com facebook

"Basta armi all'Ucraina", M5S chiede stop immediato x.com

