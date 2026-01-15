Armi all' Ucraina ok a risoluzione cdx su proroga col sì della Lega ma il Carroccio si spacca | Sasso e Ziello votano contro Borghi si astiene
All’interno della coalizione di centrodestra, si registra una divisione sulla questione delle armi all’Ucraina. La risoluzione per la proroga è stata approvata con il voto favorevole della Lega, ma alcuni esponenti come Sasso e Ziello hanno votato contro, mentre Borghi si è astenuto. Crosetto ha espresso orgoglio nel sostenere l’aiuto a Kiev, evidenziando le divergenze all’interno del fronte politico sulla linea da seguire.
Spaccatura all'interno del Carroccio, mentre il cdx insiste sulle armi in Ucraina. Crosetto attacca: "Qualcuno si vergogna di aiutare Kiev, io ne sono orgoglioso" Svolta sul tema delle armi all'Ucraina. È stata infatti approvata dalla Camera con 186 sì, 49 no e 81 astenuti la risoluzione di m. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Leggi anche: La Lega si spacca su Kiev: i "vannacciani" Sasso e Ziello votano contro l'invio delle armi
Leggi anche: Ucraina: sì della Camera al sostegno per la difesa. Due deputati della Lega votano contro. Divisioni anche nel Campo Largo
Armi all’Ucraina, alla Camera 2 leghisti votano contro: “Basta soldi a Kiev, ha ragione Vannacci”. Al Senato “strappo” di Borghi - Sasso e Ziello contro la linea di maggioranza, Vannacci li appoggia: "La strategia di 4 anni ha dato risultati negativi" ... ilfattoquotidiano.it
Ucraina: ok Camera a risoluzione maggioranza con 186 si', 49 no e 81 astenuti - L'Aula della Camera ha approvato con 186 voti favorevoli, 49 ... ilsole24ore.com
Ucraina, chi sono i leghisti contrari alla risoluzione. Anche Pozzolo vota no - Sono tre i leghisti che si sono smarcati dalla risoluzione di maggioranza sulla proroga dell'ok all'invio di materiali ed equipaggiamenti militari all'Ucraina, approvata dal Parlamento. ansa.it
Il Movimento 5 Stelle chiede lo stop immediato alla fornitura di armi all'Ucraina. Lo prevede la bozza della risoluzione che sarà presentata alla Camera dei deputati in vista delle comunicazioni del ministro della Difesa, Guido Crosetto. Nell'atto, si impegna il go - facebook.com facebook
"Basta armi all'Ucraina", M5S chiede stop immediato x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.