2025-12-27 18:49:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del Corriere: “Castellanos? Il Flamengo? Mi piace il ballo. A parte gli scherzi: non gioca per scelta tecnica. Non c’entra il calciomercato. Tutte queste voci sono destituite da qualsiasi fondamento. Non abbiamo mai ricevuto proposte in tal senso. Il mercato va studiato, è una cosa seria”. Così Angelo Fabiani, prima della sfida al Bluenergy Stadium contro l’ Udinese. Fabiani: “Mercato? Mi dicono che mi devo incontrare addirittura con Zaniolo.”. In diretta su Dazn, il direttore sportivo della Lazio ha aggiunto: “Ci vengono accostati finanche giocatori che hanno fatto già due trasferimenti in stagione, non possono fare il terzo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – “Il mercato è una cosa seria, va studiato…”

Leggi anche: Corriere dello Sport: “Si accende il mercato di A”

Leggi anche: Corriere dello Sport – Fabiani e il mercato della Lazio: “Lavoriamo sottotraccia”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Corriere dello Sport – ecco le scelte di mercato su Ferguson Bailey e Tsimikas; Corriere dello Sport – Fabiani e il mercato della Lazio | Lavoriamo sottotraccia; Corriere dello Sport – chi entra e chi esce a gennaio; Corriere dello Sport – le mosse per gennaio e per l’estate.

Corriere dello Sport: Atalanta-Inter, Palestra come Lookman. Intrigo con il Cagliari su Brescianini e Maldini - Nuovo intrigo di mercato tra Atalanta e Inter, che si sfidano domenica sera a Bergamo in campionato. msn.com