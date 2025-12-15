Si inaugura la mostra dedicata ad Achille D’Orsi

Viene inaugurata una mostra dedicata ad Achille D’Orsi, figura di spicco del Realismo italiano. La sua scultura, caratterizzata da un'osservazione attenta della realtà, rappresenta con lucidità la Napoli postunitaria, catturandone le tensioni sociali e la vita quotidiana senza retorica. Un'occasione per riscoprire il suo contributo artistico e il suo sguardo autentico sulla società dell'epoca.

