Si inaugura la mostra dedicata ad Achille D’Orsi
Viene inaugurata una mostra dedicata ad Achille D’Orsi, figura di spicco del Realismo italiano. La sua scultura, caratterizzata da un'osservazione attenta della realtà, rappresenta con lucidità la Napoli postunitaria, catturandone le tensioni sociali e la vita quotidiana senza retorica. Un'occasione per riscoprire il suo contributo artistico e il suo sguardo autentico sulla società dell'epoca.
Mostra dedicata ad Achille D'Orsi - Martedì 16 dicembre alle ore 18 MUSAP – Fondazione di Partecipazione inaugura negli spazi museali della Fondazione "Circolo Artistico Politecnico" ETS a Palazzo Zapata
A NAPOLI - Mostra dedicata ad Achille d'Orsi al Palazzo Zapata, l'inaugurazione il 16 dicembre - Martedì 16 dicembre alle ore 18 MUSAP – Fondazione di Partecipazione inaugura negli spazi museali della Fondazione "Circolo Artistico Politecnico" ETS a Palazzo Zapata (piazza Trieste e Trento 48, Napoli)
