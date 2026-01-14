coppa italia serie c 2025 26 diretta semifinali andata palinsesto sky sport e telecronisti streaming now

La Coppa Italia Serie C 2025/26 prosegue con le semifinali di andata, disponibili in diretta su Sky Sport e streaming NOW. L'evento vede il supporto di Trenitalia Regionale, partner ufficiale di questa edizione, grazie all’accordo con Lega Pro. Un’occasione per seguire le competizioni di calcio professionistico italiano, con approfondimenti e commenti in tempo reale, garantendo un palinsesto accessibile e di qualità.

Regionale di Trenitalia è Title partner della Coppa Italia Serie C e della Supercoppa Serie C grazie all'accordo tra il brand della società del Gruppo FS e Lega Pro. Sono 52 le edizioni giocate della Coppa Italia di Serie C, torneo iniziato nella stagione 197273 e da allora sempre disputato fino al 201920, nel 202021 ci fu una pausa, poi la kermesse è ripresa a partire dalla stagione 202122. Sono 44 i club che si sono aggiudicati il trofeo almeno una volta. La prima edizione fu vinta dall' Alessandria, nella finalissima "secca" a Roma, 4-2 dopo tempi supplementari, sull' Avellino (2-2 al 90'). La gara - in verità - sul campo - venne sospesa al 112', al gol del 4-2 firmato Lorenzetti, poi omologata dal giudice sportivo. 🔗 Leggi su Digital-news.it

