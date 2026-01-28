confermate le formazioni e le squadre titolari della champions league

Questa sera l’Eintracht Francoforte riceve il Tottenham al Deutsche Bank Park. Le due squadre hanno già confermato le formazioni e le squadre titolari per questa partita di Champions League. L’Eintracht cerca di conquistare punti importanti in casa, mentre il Tottenham vuole confermare i propri obiettivi nella fase finale del torneo. La partita si preannuncia intensa, con le due squadre pronte a dare il massimo sul campo.

2026-01-28 22:23:00 Ecco quanto riportato poco fa: L’Eintracht Francoforte accoglie il Tottenham al Deutsche Bank Park mentre entrambe le squadre concludono la fase di campionato della Champions League con obiettivi molto diversi. I padroni di casa sono già stati eliminati dalla contesa, seduti in fondo alla classifica delle 36 squadre, mentre gli Spurs arrivano in Germania sapendo che la vittoria garantirebbe quasi automaticamente la qualificazione agli ottavi. La campagna europea dell’Eintracht Francoforte si è svolta rapidamente dopo una promettente stagione nazionale lo scorso anno, con la squadra di Dennis Schmitt incapace di tradurre lo stato della Bundesliga sulla scena continentale. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Approfondimenti su Eintracht Francoforte Tottenham

Ultime notizie su Eintracht Francoforte Tottenham

