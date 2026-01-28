Commercialisti gli ordini siciliani decidono le strategie del futuro

Questa mattina si è tenuto un incontro tra i presidenti uscenti e quelli neoeletti degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della Sicilia. L’obiettivo era discutere le strategie per il futuro, coinvolgendo tutti i rappresentanti regionali. La riunione si è svolta in un clima di confronto diretto, senza particolari tensioni, e ha visto la partecipazione di figure chiave del settore. Ora si attendono le decisioni che definiranno le linee guida per i prossimi mesi.

I presidenti uscenti e i presidenti neoeletti (eccetto Catania e Siracusa) hanno manifestato la volontà di proseguire il percorso tracciato dal presidente nazionale Elbano de Nuccio Si è svolto un incontro che ha visto riuniti tutti i presidenti uscenti e i presidenti neoeletti degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della Sicilia. Sono 14 quelli presenti nell’Isola. L’appuntamento ha rappresentato un momento di riflessione e confronto in vista del percorso che condurrà alle prossime elezioni del Consiglio nazionale. Al termine della conferenza, tutti i presidenti uscenti e i neoeletti – a eccezione di Catania e Siracusa – hanno espresso una valutazione positiva, condividendo la volontà di proseguire il percorso avviato negli ultimi anni sotto la guida del presidente Elbano de Nuccio.🔗 Leggi su Palermotoday.it

L’Unione degli Ordini forensi evidenzia una grave carenza di magistrati nei tribunali siciliani, determinando una crisi di organico che si protrae da anni.

Argomenti discussi: Le novità introdotte dalla legge di Bilancio al centro di un seminario promosso dall'Ordine dei dottori commercialisti a Ragusa; A Potenza e Matera rinnovati i Consigli dell'Ordine dei commercialisti; Elezioni nazionali dei commercialisti il 15 aprile; Ragusa, le novità introdotte dalla Legge di bilancio 2026 al centro di un incontro di approfondimento.

