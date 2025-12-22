Credito d' imposta investimenti Zes i commercialisti siciliani | Imprese isolane deluse
Lo scorso 12 dicembre, con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, è stata resa nota la percentuale del credito d’imposta fruibile per gli investimenti nella Zona economica speciale del Mezzogiorno. Questo provvedimento ha lasciato grande amarezza nelle imprese siciliane che avevano fatto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Credito di imposta per la Zes unica prorogato fino a fine 2028: ecco quali investimenti copre
Leggi anche: Zes unica, credito d’imposta ridotto: Cna Sicilia teme per le piccole imprese
Agenzia Entrate: credito d’imposta per investimenti nella ZES unica; ZES Unica: agevolazione 2025; Beni strumentali - Nuova Sabatini; Credito d’imposta investimenti ZES Marche e Umbria 2025.
Investimenti Zes, la Conferenza regionale dei commercialisti: "Imprese siciliane deluse" - Lo scorso 12 dicembre, con un provvedimento dell’ Agenzia delle Entrate, è stata resa nota la percentuale effettivamente fruibile del credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica specia ... lasicilia.it
Manovra, per le imprese 3,5 miliardi: credito di imposta per la Zes Unica e Transizione 4.0, tutte le misure - Che cosa c’è per le aziende nella versione delle manovra che ha ricevuto il via libera della commissione Bilancio al Senato sabato ... msn.com
Credito Zes ridotto al 60%, incentivo Zls senza tagli - Pubblicati i provvedimenti delle Entrate con le percentuali del credito d’imposta fruibili per gli investimenti nelle diverse aree ... ilsole24ore.com
Tornano i 3,5 miliardi: credito d'imposta per la Zes Unica e Transizione 4.0 x.com
Credito d’imposta o fondo perduto non sono la stessa cosa. Il credito d’imposta ti fa recuperare parte della spesa sulle imposte future: si usa in F24 o in dichiarazione, ma non vedi soldi sul conto. Il fondo perduto, invece, è un contributo reale che arriva dopo - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.