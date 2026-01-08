L’arte dell’Ikebana contemporaneo | la meditazione scultorea e floreale

L’Ikebana contemporaneo rappresenta un’evoluzione dell’antica arte giapponese di composizione floreale, un equilibrio tra estetica e meditazione. Questa pratica, nata come gesto di cura e rispetto verso i fiori, si è trasformata in una forma di espressione artistica che invita alla riflessione e alla presenza. Attraverso la scultura floreale, l’Ikebana diventa un momento di calma e consapevolezza, un dialogo tra natura e creatività.

Si narra che l'arte Ikebana sia nata da un gesto di pura compassione tra le mura di un tempio giapponese dove i monaci raccoglievano i rami spezzati e i fiori recisi dalla furia del vento, portandoli al riparo per offrire loro una seconda esistenza. La ricerca si concentrava non tanto sulla perfezione del bouquet, quanto sull'anima della natura ferita. In questo modo, il rito dell'offerta floreale smette di essere decorazione per divenire invece Kad?, o via dei fiori. Questo atto sacro restituisce dignità al frammento e bellezza all'imperfezione, seguendo la filosofia dell ' Ikeru, il "far vivere", che trasforma il vegetale in opera carica di spirito.

