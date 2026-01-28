Carnevale culturale | teatro e spettacoli per riscoprire le origini del gioco

Dal 31 gennaio al 17 febbraio, Venezia si accende con il suo Carnevale culturale. Oltre alle maschere e alle sfilate, il calendario propone spettacoli teatrali e iniziative che ripercorrono le origini del gioco e del divertimento. L’obiettivo è far conoscere le radici di questa tradizione, collegandola anche alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina del 2026. La città si trasforma in un palcoscenico di storia e cultura, invitando residenti e visitatori a riscoprire il passato attraverso arte e spettacoli.

Dal 31 gennaio al 17 febbraio, il Carnevale di Venezia affianca al programma principale un calendario di appuntamenti culturali imperniati sul tema dell'edizione 2026, "Olympus - Alle origini del gioco", legato alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. In tutto la manifestazione include 50 spettacoli - tra teatro, concerti, proiezioni, mostre, laboratori, ecc. - realizzati in collaborazione con 20 istituzioni tra cui Ateneo Veneto, Vez, Candiani, Musei Civici, Tsv ed M9. A coordinare le attività è il Comune di Venezia con Vela spa. Tra le iniziative spiccano gli spettacoli teatrali. Giovedì 5 febbraio, al Centro Culturale Candiani di Mestre, Le Dee del Gioco trasforma cinque grandi atlete italiane in moderne divinità dell'Olimpo, in un racconto teatral-musicale che intreccia sport, mito e libertà.

